Водопроводную трубу прорвало в центре донской столицы
Из-за вечернего порыва трубы в Ростове затопило центр города.
Инцидент произошел вечером 13 декабря на центральной улице – Большой Садовой. Внезапно прорвало водопроводную трубу и огромный участок главной улицы города оказался затоплен.
О коммунальной аварии сообщили местные жители в социальных сетях. После этого информацию об произошедшем подтвердили и в Ростовводоканале.
- Сообщение о прорыве трубы поступило в 19:18. Наши бригады работают круглосуточно, поэтому аварию устранят в ближайшее время, - сообщили в пресс-службе ростовского водоканала.
Что стало причиной прорыва на данный момент не сообщается. Детали коммунального ЧП уточняются.
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Очевидцы выложили снимки и видео в социальные сети.
ИСТОЧНИК KP.RU