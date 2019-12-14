Водопроводную трубу прорвало в центре донской столицы

СЕГОДНЯ 09:18 2019-12-14T09:18:40+03:00

Большая Садовая ушла под воду в Ростове Фото: Марина БУНАКОВА

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Из-за вечернего порыва трубы в Ростове затопило центр города.

Инцидент произошел вечером 13 декабря на центральной улице – Большой Садовой. Внезапно прорвало водопроводную трубу и огромный участок главной улицы города оказался затоплен.

О коммунальной аварии сообщили местные жители в социальных сетях. После этого информацию об произошедшем подтвердили и в Ростовводоканале.

- Сообщение о прорыве трубы поступило в 19:18. Наши бригады работают круглосуточно, поэтому аварию устранят в ближайшее время, - сообщили в пресс-службе ростовского водоканала.

Что стало причиной прорыва на данный момент не сообщается. Детали коммунального ЧП уточняются.

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Очевидцы выложили снимки и видео в социальные сети.

ИСТОЧНИК KP.RU