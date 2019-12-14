Мужчины в Ростове чаще не доживают до пенсии, чем женщины

СЕГОДНЯ 10:31 2019-12-14T10:31:39+03:00

В Ростове женщины доживают до пенсии чаще мужчин Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Ростове женщины чаще доживают до пенсии, чем мужчины.

Начальник Управления здравоохранения города Надежда Левицкая отметила, что показатель смертности женщин трудоспособного возраста ниже мужского в четыре раза. Стоит отметить, что смертность трудоспособных ростовчан в сравнении с прошлым годом значительно снизилась. В настоящее время на сто тысяч человек приходится всего 326 случаев смерти.

- Мужчины умирают в трудоспособном возрасте в 4 раза чаще, чем женщины. Это приводит к тому, что женщины в среднем живут дольше противоположного пола на десять лет, - сообщила начальник Управления здравоохранения Ростова-на-Дону Надежда Левицкая.

Согласно статистике, составленной в 2017 году, федеральной службой госстатистики было подсчитано, что ожидаемая продолжительность жизни у жителя Ростовской области за 2017 год составила 73 года. У женщин этот показатель составил 77,5 лет, а у мужчин — 68 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU