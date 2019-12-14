2019-12-14T12:33:11+03:00
Происшествия

Ростовчанка лишилась денег, документов и видеорегистратора после поездки за ребенком в сад

Ремонт автомобиля обошелся ростовчанке в четыре с половиной тысячи рублей
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростове произошла кража из автомобиляВ Ростове произошла кража из автомобиляФото: Ирина ПОТЕРЯ
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В Ростове-на-Дону неизвестные ограбили припаркованную иномарку.

Инцидент произошел 12 декабря около шести часов вечера на улице Добровольского. Ростовчанка Анна Илюхина припарковала свой автомобиль Hyundai Solaris и отлучилась забрать ребенка из детского сада. Но когда она вернулась, то увидела ужасную картину - боковое стекло машины разбито и из нее пропали видеорегистратор, деньги и документы. Ремонт автомобиля обошелся девушке в четыре с половиной тысячи рублей. Но больше всего проблем доставили украденные документы.

- Естественно, там было все. В кошельке - тысяча рублей, банковские и топливные карты. Но самое важное - это документы: паспорт, СНИЛС и удостоверение на работу. Я обратилась в полицию, но пока непонятно, сколько ждать справку о возбуждении уголовного дела для паспортного стола, чтобы получить новый паспорт, - рассказала пострадавшая горожанка порталу DonDay.ru.

Ошеломленная девушка, стоя около разбитой машины, успела заметить, что соседний автомобиль тоже подвергся нападению. Из иномарки также украли сумку и документы, пока владелица авто пошла за ребенком в детский сад.

Анна Илюхина ищет свидетелей кражи. Если вы заметили злоумышленников, позвоните по номеру: 8-918-580-17-19.

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По факту возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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