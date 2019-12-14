В Ростове отменят две электрички сообщением «Ростов-Таганрог»

СЕГОДНЯ 13:16 2019-12-14T13:16:00+03:00

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Две электрички по маршруту «Ростов-на-Дону – Таганрог» будут временно отменены.

Отмена произойдет из-за ремонта железнодорожных путей. Об этом сообщают специалисты Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании, на путях.

- С 16 по 21 декабря отменят пригородный поезд №6078, отправляющийся со станции «Ростов-Главный» в 12:18 и прибывающий в Таганрог в 14:21. В эти же дни не будет электрички №6511, которая отправляется со станции Таганрог в 17:19 и прибывает в Ростов в 18:55, - сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании.

Несколько десятков электропоездов перестанут на время функционировать из-за ремонта на железнодорожных путях.

Всех жителей и гостей Ростовской области просят заранее изучать новое расписание, чтобы не опоздать. Ознакомиться с изменениями можно на сайте СКППК.

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Это произойдет с 9 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU