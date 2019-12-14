На Днепровском рынке в Ростове снесут 60 незаконных ларьков

СЕГОДНЯ 13:57 2019-12-14T13:57:36+03:00

Рынок не может занимать эту территорию из-за проходящих ЛЭП

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В Ростове снесут незаконно установленные ларьки на Днепровском рынке.

В настоящее время на этой территории проходят работы по благоустройству. Всего будут демонтированы 60 палаток. Эвакуаторы вывезли уже 11 ларьков, сейчас демонтированы еще 19 торговых точек.

Еще около 30 ларьков примыкают к рынку. Их должны вывезти на следующей неделе.

- В мае уже сносили эти ларьки, но они появились здесь снова. Многие горожане здесь покупают продукты, - сообщил глава управления торговли и бытового обслуживания города Константин Тихонов.

Стоит отметить, что узаконить это место под торговлю не получится. Причина этому - проходящие провода ЛЭП. Теперь будет рассмотрена альтернативная площадка, которая находится в 50 метрах от этой территории.

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ИСТОЧНИК KP.RU