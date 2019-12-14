2019-12-14T14:49:00+03:00
Происшествия

Ростовский бизнесмен выплатил 22 миллиона рублей долгов по зарплате

Ванеев задолжал сотрудникам 36 миллионов рублей
Иван ТИМОФЕЕВ
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Ростовский бизнесмен задолжал сотрудникам 36 тысяч рублей. Фото: ГУ МВД по РОРостовский бизнесмен задолжал сотрудникам 36 тысяч рублей. Фото: ГУ МВД по РО
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Донские судебные приставы обязали бывшего директора компании «Евродон» Вадима Ванеева выплатить многомиллионные долги.

В настоящее время бизнесмен уже погасил 22 миллиона рублей. Стоит отметить, что общая задолженность Ванеева перед 600 работниками составляет порядка 36 миллионов рублей.

- Основатель ГК «Евродон» Вадим Ванеев начал выплачивать долги по зарплате работникам своих предприятий, - сообщили в прокуратуре Ростовской области.

Напомним, что в отношении Вадима Ванеева было возбуждено уголовное дело из-за невыплаты заработной платы сотрудникам своего предприятия. Деньги не выплачивались несмотря на то, что средства на счетах компании были.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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