Донской адвокат пообещал «отмазать» четверых преступников почти за полтора миллиона рублей
Прокуратура Ростовской области утвердила обвинительное заключение по делу местного адвоката.
Мужчина являлся адвокатом Адвокатской палаты Ростовской области по городу Волгодонску. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
- По версии следствия, обвиняемый находясь в адвокатском кабинете на улице Ленина в городе Волгодонске получил от четверых потерпевших денежные средства на общую сумму более 1,4 миллионов рублей. Взамен он предлагал повлиять на действия и решения правоохранительных и судебных органов. Кроме того, тем, кто заплатил ему деньги, юрист пообещал помочь в трудоустройстве в качестве адвоката, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.
Расследование по делу уже завершено. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Опять взятка: в Ростове-на-Дону сотрудники полиции за 150 тысяч рублей предлагали свою «помощь».
Следователи возбудили уголовное дело
ИСТОЧНИК KP.RU