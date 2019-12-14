2019-12-14T15:59:02+03:00
Происшествия

Донской адвокат пообещал «отмазать» четверых преступников почти за полтора миллиона рублей

Дело передано в суд для рассмотрения
Иван ТИМОФЕЕВ
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Донского адвоката будут судить за взяткуДонского адвоката будут судить за взяткуФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Прокуратура Ростовской области утвердила обвинительное заключение по делу местного адвоката.

Мужчина являлся адвокатом Адвокатской палаты Ростовской области по городу Волгодонску. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

- По версии следствия, обвиняемый находясь в адвокатском кабинете на улице Ленина в городе Волгодонске получил от четверых потерпевших денежные средства на общую сумму более 1,4 миллионов рублей. Взамен он предлагал повлиять на действия и решения правоохранительных и судебных органов. Кроме того, тем, кто заплатил ему деньги, юрист пообещал помочь в трудоустройстве в качестве адвоката, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Расследование по делу уже завершено. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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