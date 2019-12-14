Ушел на прогулку и не вернулся недавно переехавший в Новочеркасск Александр Новиков

СЕГОДНЯ 16:43 2019-12-14T16:43:37+03:00

В Новочеркасске ищут пропавшего более месяца назад мужчину. Фото: МУ МВД «Новочеркасское».

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В Новочеркасске разыскивают пожилого мужчину, пропавшего больше месяца назад.

67-летний Александр Новиков переехал в Новочеркасск из села Зяблое Орловской области. Мужчина 3 ноября вышел прогуляться из своего дома № 3 на улице Грушевской, но обратно не вернулся.

Рост пропавшего около 160-170 сантиметров. У мужчины худощавое телосложение, европейский тип лица, серые глаза и вьющиеся седые волосы. Он носит усы и бороду длиной около 10 сантиметров. На момент исчезновения мужчина был одет в темную зимнюю куртку, темную фуражку, брюки и обут в ботинки.

- Всех, кому что-нибудь известно о том, где находится Александр Новиков, просят сообщить по телефонам: 8 (8635) 59376, 8-928-612-36-33 или 02, - сообщили в пресс-службе МУ МВД «Новочеркасское».

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Полицейские просят о помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU