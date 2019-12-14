2019-12-14T17:44:15+03:00
Происшествия

Уличного грабителя поймали правоохранители в Ростовской области

Похищенное изъято и будет возвращено владелице
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростовской области поймали грабителяВ Ростовской области поймали грабителяФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в совершении кражи.

В ходе следствия выяснилось, что потерпевшая подходила к своему дому в Каменском районе и тут к ней подбежал 36-летний незнакомый мужчина. Он толкнул женщину, выхватил у нее мобильный телефон и скрылся с места преступления.

Потерпевшая незамедлительно обратилась в местный отдел полиции с заявлением о грабеже. Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого. Оперативники доставили его в участок. Позже стало известно, что злоумышленник ранее уже был судим за кражу и грабеж. Полицейскими похищенное изъято и вскоре будет возвращено законному владельцу.

- Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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