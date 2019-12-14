Наркомана из Ростовской области поймали с каннабисом на руках
В Миллеровском районе Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в хранении и распространении наркотиков.
Во время патрулирования полицейскими улиц их внимание привлек 37-летний мужчина со странным поведением. Правоохранители задержали его, провели обыск и изъяли пакет с веществом растительного происхождения.
Вещество было отдано на экспертизу, которая выявила, что оно является наркотическим средством «каннабис» массой около 200 граммов. Полицейским удалось выяснить, что подозреваемый хранил наркотики для собственного употребления.
- В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Избрана мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
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Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU