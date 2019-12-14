В Новочеркасске поймали местного жителя после кражи из гаража
В Новочеркасске Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в совершении кражи.
В ходе следствия выяснилось, что 33-летний мужчина путем подбора ключа к навесному замку вскрыл его и пробрался в один из местных гаражей и похитил бытовую технику и мебель. Общая сумма ущерба составила более 20 тысяч рублей.
Владелец гаража обнаружил вскрытый замок и пропажу. Он незамедлительно обратился в полицию с заявлением о краже. Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого.
- Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU