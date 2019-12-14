Ростовчанка Мария Лиман поделилась с подписчиками фантазиями о БДСМ

СЕГОДНЯ 20:20 2019-12-14T20:20:14+03:00

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Ростовская модель Мария Лиман поделилась с подписчиками очередным интимным фото.

На снимке из журнала изображена абсолютно обнаженная девушка, стоящая на четвереньках, в маске Playboy и поэтому очень сложно сказать, сама ли Мария на фото или кто-то другой. Под фотографией девушка решила узнать у подписчиков их мнение о БДСМ. Кроме того, модель и сама поделилась мыслями на эту интимную тему.

- В жизни никогда не приходилось быть плотно прикованной к кровати и избитой жестким предметом. Хотя снимки в этом стиле я считаю чертовски возбудительными, - написала под снимком ростовчанка.

Некоторые пользователи в комментариях написали, что им интересна эта тема. Кое-кто даже поделился опытом в этой сфере или аналогичных ей.

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ИСТОЧНИК KP.RU