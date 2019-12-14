В Волгодонске насильник надругался над женщиной в темном переулке

СЕГОДНЯ 20:46 2019-12-14T20:46:29+03:00

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В Ростовской области женщина подверглась насилию незнакомца.

Инцидент произошел 13 декабря в городе Волгодонске между кварталом В-5 и В-8 прямо посреди поля. Женщина вечером возвращалась из магазина и в месте, где нет фонарей на нее неожиданно напал насильник. Он избил женщину, совершил над ней насильственные действия и сбежал. На место происшествия приехала полиция.

- Насильник разыскивается правоохранителями. Выясняются все детали произошедшего, - сообщает источник портала «Регион Online».

По словам очевидцев, дорога, на которой женщина подверглась насилию, обычно довольно оживленная. И очень странно, что на крики потерпевшей о помощи никто не откликнулся.

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ИСТОЧНИК KP.RU