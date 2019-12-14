Муж ростовской Модели Дмитрий Тарасов рассказал о здоровом образе жизни в Госдуме

СЕГОДНЯ 22:00 2019-12-14T22:00:57+03:00

«Я очень рано понял свою любовь к футболу»

Изменить размер текста: A A

Супруг ростовской модели Анастасии Костенко Дмитрий Тарасов козырнул своей любовью к спорту.

Футболист Дмитрий Тарасов выступил в Госдуме и высказал свое мнение о спорте и здоровом образе жизни. Он рассказал, что сам начал заниматься спортом еще в детстве. В соцсети Тарасов отметил, что ему было, чем поделиться с аудиторией.

- Я всегда знал цену здоровому телу, которое, благодаря спорту, менялось. Хоть я и видел глазами на своём районе ребят, выбравших запрещённые вещества, я никогда не хотел быть одним из них. Мой папа обучал меня навыкам каратэ, рукопашного боя, я очень рано понял свою любовь к футболу, - написал в своем аккаунте Дмитрий Тарасов.

Он добавил, что в его случае здоровый образ жизни зародился в семье. Пользователи в комментариях согласились с этой позицией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Муж ростовской модели футболист Дмитрий Тарасов забыл сколько лет его старшей дочери.

Его экс-супруга высмеяла его в Интернете.

ИСТОЧНИК KP.RU