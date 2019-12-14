2019-12-14T22:00:57+03:00
Общество

Муж ростовской Модели Дмитрий Тарасов рассказал о здоровом образе жизни в Госдуме

«Я очень рано понял свою любовь к футболу»
Иван ТИМОФЕЕВ
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Дмитрий Тарасов рассказал о ЗОЖ в Госдуме. Фото: аккаунт Дмитрия Тарасова в ИнстаграмДмитрий Тарасов рассказал о ЗОЖ в Госдуме. Фото: аккаунт Дмитрия Тарасова в Инстаграм
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Супруг ростовской модели Анастасии Костенко Дмитрий Тарасов козырнул своей любовью к спорту.

Футболист Дмитрий Тарасов выступил в Госдуме и высказал свое мнение о спорте и здоровом образе жизни. Он рассказал, что сам начал заниматься спортом еще в детстве. В соцсети Тарасов отметил, что ему было, чем поделиться с аудиторией.

- Я всегда знал цену здоровому телу, которое, благодаря спорту, менялось. Хоть я и видел глазами на своём районе ребят, выбравших запрещённые вещества, я никогда не хотел быть одним из них. Мой папа обучал меня навыкам каратэ, рукопашного боя, я очень рано понял свою любовь к футболу, - написал в своем аккаунте Дмитрий Тарасов.

Он добавил, что в его случае здоровый образ жизни зародился в семье. Пользователи в комментариях согласились с этой позицией.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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