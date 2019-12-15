В Ростовской области двое водителей не поделили парковочное место и устроили перестрелку

СЕГОДНЯ 09:26 2019-12-15T09:26:56+03:00

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В Новочеркасске двое водителей устроили перестрелку, не поделив, парковочное место.

Инцидент произошел 14 декабря около девяти часов вечера н улице Комитетской в районе дома № 70. Об этом сообщает портал Donday.ru. Двое водителей не смогли мирно решить, кто займет свободное парковочное место. Из-за этого между ними разгорелась ссора, в ходе которой один из мужчин достал пневматический пистолет и несколько раз выстрелил в своего оппонента.

Жители местных домов вызвали на место происшествия скорую помощь, которая госпитализировала пострадавшего 23-летнего парня. Пострадавшего доставили в хирургическое отделение новочеркасской БСМП.

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Полиция выясняет все детали случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU