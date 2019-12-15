Новогодние праздники в Ростове: где и когда перекроют движение транспорта

СЕГОДНЯ 10:05 2019-12-15T10:05:46+03:00

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В новогоднюю ночь в центре Ростова ограничат движение транспорта.

Несколько центральных улиц в донской столице будет перекрыто из-за поведения новогодних мероприятий. Это сделано для удобства передвижения горожан, которые пожелают встретить Новый год в самом сердце Ростова-на-Дону.

- По имеющимся данным, с 00:00 26 декабря до 23:00 20 января для проезда транспорта будет закрыт участок дороги, расположенный в переулке Газетном, а именно - от улицы Красноармейской до Максима Горького, - сообщили в пресс-службе департамента автодорог Ростова-на-Дону.

Напомним, что с 18:00 31 декабря до 06:00 1 января несколько участков дорог станут пешеходными. Одной из таких улиц окажется Большая Садовая. Автомобилям на это время запретят проезд на участке от проспекта Ворошиловского до проспекта Буденновского. Также будут перекрыты улицы Шаумяна, Социалистическая и Серафимовича - от переулка Семашко до проспекта Буденновского.

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Ограничение будет действовать с 18:00.

ИСТОЧНИК KP.RU