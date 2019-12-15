«Когда познал всю бренность бытия»: ростовчанин в одних трусах и с тазиком сел покурить в центре города

СЕГОДНЯ 11:21 2019-12-15T11:21:41+03:00

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В Ростове под проливным дождем был замечен мужчина в одном нижнем белье, нервно курящий посреди улицы в центре города.

Фото странного молодого человека появилось в соцсетях. На снимке был изображен мужчина в одних трусах, который, зачем-то прихватив из дома тазик, устроился на нем посреди улицы Добровольского в районе дома № 70. Парень промок до нитки, но это не помешало ему закурить сигарету и не двинуться с места, несмотря на непогоду.

«Включите ему «Сплин» и принесите вискарь...», «Очень его понимаю», «Свежим воздухом подышать вышел человек», «Видать очень хорошо или плохо», «Не мы такие, жизнь такая», «Так он на горшке сидит. Все нормально, готовится отходить ко сну», «Когда познал всю бренность бытия...», «Жена выгнала», «У него воду отключили. Человек душ принимает», - написали о странном молодом человеке пользователи соцсети.

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ИСТОЧНИК KP.RU