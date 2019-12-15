Движение в центре Ростова будет перекрыто до 15 февраля
В центре Ростова ограничат движение транспорта 15 февраля.
Автолюбители не смогут проехать во 2-м переулке между улицами Черепахина и Варфоломеева. Причиной ограничений станет ремонт водопровода. Изначально запрет должен был действовать до 30 декабря, но работы по неизвестной причине затянулись.
- Ограничения будут действовать на улице Варфоломеева - между 1-м и 2-м переулками, а также на улице Малюгиной - от Театрального проспекта до улицы Журавлева. Проехать также нельзя будет по улице 7-го Февраля - от улицы Большой Садовой до Нижнебульварной, - сообщили в пресс-службе городского департамента автодорог.
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ИСТОЧНИК KP.RU