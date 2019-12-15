Расширить дорогу на Орбитальной до трех полос предложил житель северного микрорайона Ростова

СЕГОДНЯ 13:55 2019-12-15T13:55:43+03:00

Горожане боятся, что ситуация с пробками может ухудшиться

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Ростовчанин предложил построить дополнительную полосу для автомобилей на улице Орбитальной.

Свое предложение он опубликовал на популярном сервисе. Местные жители утверждают, что в настоящее время улица слишком перегружена и они думают, что ситуация будет только ухудшаться.

- На светофоре улиц Орбитальной и Беляева постоянно выстраивается пробка в обе стороны, а если отключается светофор или авария - полный коллапс, - отмечает ростовчанин. - Предлагаю проложить отдельную двух-, трехполосную дорогу по улице Орбитальной от улицы Беляева (возможно, немного ниже - для организации развязки) до проспекта Космонавтов.

Автор инициативы заметил, что сейчас этот участок не застроен. И по его мнению расширение проезжей части улучшит дорожную ситуацию.

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Планируется расширение магистрали по всей протяженности.

ИСТОЧНИК KP.RU