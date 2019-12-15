Расширить дорогу на Орбитальной до трех полос предложил житель северного микрорайона Ростова
Ростовчанин предложил построить дополнительную полосу для автомобилей на улице Орбитальной.
Свое предложение он опубликовал на популярном сервисе. Местные жители утверждают, что в настоящее время улица слишком перегружена и они думают, что ситуация будет только ухудшаться.
- На светофоре улиц Орбитальной и Беляева постоянно выстраивается пробка в обе стороны, а если отключается светофор или авария - полный коллапс, - отмечает ростовчанин. - Предлагаю проложить отдельную двух-, трехполосную дорогу по улице Орбитальной от улицы Беляева (возможно, немного ниже - для организации развязки) до проспекта Космонавтов.
Автор инициативы заметил, что сейчас этот участок не застроен. И по его мнению расширение проезжей части улучшит дорожную ситуацию.
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ИСТОЧНИК KP.RU