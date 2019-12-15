2019-12-15T14:14:12+03:00
Происшествия

В центре Ростова иномарка сбила женщину на «зебре»

Женщину госпитализировали в ближайшую больницу
Иван ТИМОФЕЕВ
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Иномарка сбила женщину в центре РостоваИномарка сбила женщину в центре РостоваФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В донской столице иномарка сбила женщину на пешеходном переходе в центре города.

Инцидент произошел на проспекте Буденновском. 28-летняя женщина переходила дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Женщина была сильно травмирована, е госпитализировали приехавшие врачи скорой помощи.

- Авария произошла 14 декабря, поздно вечером. По предварительным данным парень за рулем автомобиля Skoda Octavia поворачивал с улицы Варфоломеева на светофор и не заметил девушку-пешехода. Водитель поздно притормозил перед перекрестком, и девушка попала под машину, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Ростовской области.

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Еще 19 числятся пострадавшими.

ИСТОЧНИК KP.RU

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