2019-12-15T14:57:15+03:00
Происшествия

Врачи выписали из больницы облитую кислотой жительницу Ростовской области

Прежнее зрение к ней не вернется, но видеть она будет
Иван ТИМОФЕЕВ
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Из больницы выписали женщину, облитую кислотойИз больницы выписали женщину, облитую кислотойФото: Илья БОГОМОЛОВ
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Облитую кислотой после встречи с женой любовника ростовчанку выписали из больницы.

Напомним, пострадавшая девушка является уроженкой станицы Багаевской под Батайском. Как-то раз она повстречалась с законной супругой своего любовника, которая из ревности облила соперницу уксусной кислотой. Девушка получила сильные ожоги роговицы глаз и попала в больницу. Там ее долго лечили и сегодня врачи выписали пострадавшую.

- Сейчас девушка чувствует себя намного лучше. Прежнее зрение к ней не вернется, но видеть она будет. Сейчас она дома со своей дочерью, - рассказывают родственники пострадавшей.

Сейчас девушка еще очень слаба и никак не комментирует произошедшее. Но ей предстоит дать показания в качестве пострадавшей.

Что касается виновницы преступления, то она по-прежнему находится в СИЗО. За совершенное ей грозит до 10 лет тюрьмы.

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Ради кровавой вендетты она приехала в другой город.

ИСТОЧНИК KP.RU

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