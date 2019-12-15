Отключение света в Ростове-на-Дону с 16 по 20 декабря 2019: где и когда

СЕГОДНЯ 16:06 2019-12-15T16:06:08+03:00

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону пройдут отключения света с 16 по 20 декабря 2019 года Фото: Ольга ГОПАЛО

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону пройдут отключения света с 16 по 20 декабря ноября 2019

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В Ростове с 16 по 20 декабря сотни ростовчан останутся без света.

Некоторым горожанам придется находиться без света около девяти часов. Неудобства связаны с работами на оборудовании. Они нужны для профилактики аварий.

КОНКРЕТНО

Где и когда не будет света:

16 декабря

С 10:00 до 12:00

ул. Волкова, 15, 17, 19; ул. Нариманова, 72, 72/1, 72/2, 76, 78; ул. Криворожская, 64, 66, 68, 65, 67; ул. Симферопольская, 65/3 - детсад; пер. Батумский, 16.

С 10:00 до 15:00

ул. Содружества, 39/1, 39, 39В; ул. Зорге, 60–64, 64В, 62/1.

С 10:00 до 16:00

ул. В. Пановой, 1–23, 2–32; ул. Коммунальная, 25–39, 26–40; ул. 1-я Пионерская, 14–34; ул. 2-я Пионерская, 2–24; ул. 3-я Пионерская, 2–24, 1–23; ул. 1-я Плановая, 1–37, 2–48; ул. Автономная, 19–21, 22–26.

С 9:00 до 17:00

ул. Селиванова ,1–9, 2–32; ул. Ильича, 1–59, 2–32; ул. Алексея Береста, 1–33, 2–16; ул. Воровского, 1–21, 2–40; ул. Смычки, 1–39, 2–72; ул. Просвещения, 1–43, 2–46; ул. Полторацкого, 2–6, 1–23; ул. 1-я Комбайновская, 1–13, 2–16; ул. Радищева, 1–17, 2–18; ул. Бебеля, 1–15, 2–4; ул. Металлургическая, 38–68, 41–55; пер. Кавказский, 12; ул. К. Цеткин 1; ул. 40-я линия, 60–84, 17–41; ул. Тюхряева, 56–66, 61–77; пер. Клавишный, 2–18; ул. Войкова, 197–239, 144–178, 136–138; пер. 1-й Поселковый, 2–10, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 4а, 5а; ул. Электрическая, 27; ул. Железнодорожный Верхний проезд, 77; ст «Электрик»: пер. Жемчужный; пер. Зарядный; ул. 30-летия Октября, 1–15, 2–62; ул. Всесоюзная, 1–5, 2–4; пер. Красноярский, 1–39, 2–26; ул. Нозадзе, 1–29, 2–34; ул. Пескова, 2, 4, 10, 10а, 44–58; ул. Очаковская, 25–55, 32–56; ул. Красных Зорь, 105–139, 110- 134; пер. Крепостной, 15–31, 24–36; ул. Портовая, 317–381, 387; пер. 2-й Поселковый, 1–7; пер. Бурный, 1–23, 2–10; пер. Весёлый, 7, 16–32; ул. Минераловодская, 128; ул. Писательская, 5–7, 8–12; пер. Подпольный, 3–11; ул. Республиканская, 97–157, 106–146; ул. Скачкова, 25–33, 32–48; ул. Орбитальная, 54, 58; ул. Беляева, 7/1, 9, 11, 11/1, 13/58; ул. Солнечная; ул. 2-я Циолковского.

С 9:00 до 18:00

ул. Республиканская, 136; ул. Гусева, 104–122; ул. Минераловодская, 80–146, 101–165; пер. Перовский, 33–35, 34–36; пер. Подпольный, 9–13; ул. Собино, 111–131, 126–144; пер. Чухновский, 1–13, 2–12.

17 декабря

С 10:00 до 16:00

ул. 26-го Июня, 100–144, 107–133; ул. Лесозащитная, 94–108, 85–91; ул. Печорская, 92–98, 109–115; ул. Брянская, 1–13, 2–12; пер. Сочинский, 1–13, 2–12; ул. Дундича, 55–67, 62–78; пер. Туапсинский, 1–11, 35, 2–58; пер. Моздокский, 1–31, 2–30; ул. Миронова, 1, 3, 5, 7, 7/1.

С 9:00 до 17:00

просп. Стачки, 32–84; ул. Мопра, 28–30, 23–33; ул. Тренёва, 16–18; ул. Портовая, 317–381, 387; ул. Войкова, 151–185, 114–136, 138, 199; пер. 2-й Яркий, 2–12, 5–13; пер. 2-й Поселковый, 1–7; просп. Стачки, 199, 201, 203, 205, 207, 201а, 199/1; ул. Зорге, 8, 10, 12; ул. Комсомольская, 44–80, 51–67; ул. 37-я линия, 2–8, 7–23; ул. 39-я линия, 1–33, 2–22; ул. Сарьяна, 68; ул. 45-я линия, 2–14; просп. Мира, 15а, 19, 12–24; ул. Инструментальная, 23–49, 8–18; пер. Сборный, 2–44; пер. Деревообделочный, 1–15, 2–14; ул. Промышленная, 42–54, 35–47; ул. Металлургическая, 22–24; ул. Новая, 23–27; ул. 35-я линия, 21–43; ул. 37-я линия, 25–95, 12–42; ул. 39-я линия, 24–54; ул. Сарьяна, 50–66, 55–73; ул. 2-я Пролетарская, 52–54, 63–75; ул. Орская, 7а, 21, 23, 25, 27; пер. Ароматный, 9.

С 9:00 до 18:00

пер. Машиностроительный, 11, 4; просп. Стачки, 251а, 253а, 312/1, 400, 252/2, 257, 254/1, 304, 302, 243а, 298, 257а, 248; ул. Малиновского, 13/2, 11г; ул. Пескова, 17П, 17Т, 17/4, 17Д; С/Т «Ростовэнерго»; С/Т «Садовод-Любитель»; СНТ «Мечта»; ООО «Астрагал».

18 декабря

С 9:00 до 16:00

ул. Миронова, 1, 3, 3/1, 5, 7, 7/1; пер. 3-й Поселковый, 25–31, 38; ул. Магнитогорская, 134–174; ул. 2-я Володарского, 255а, 255б, 261, 263а, 265а, 267, 271а, 271б, 273а, 273б; ул. Кузнечная, 161–271; пер. Судостроительный, 41–43, 34–40.

С 9:00 до 17:00

просп. 40-летия Победы, 73д, 73е; просп. 40-летия Победы, 75д, 75е, 75ж; просп. Коммунистический, 48б, 48а, 46, 44, 46/1; ул. Штахановского, 1/33, 3, 5, 7, 9; ул. Вятская, 65, 65/1, 67, 67/1, 67/3; пер. Кристальный, 5; с/т «Дружба» МВД; просп. Космонавтов, 6; рынок «Северный».

С 10:00 до 17:00

ул. Мечникова, 63, 65/40.

19 декабря

С 9:00 до 16:00

ул.2-й Пятилетки, 6, 6в, 6/2, 6/3, 6/4; ул. 2-й Пятилетки, 6, 6в, 6/2, 6/3, 6/4.

С 9:00 до 17:00

ул. Немировича-Данченко, 78/1, 78/2, 78/3, 78/4, 78/5, 78/6; ул. 2-я Пятилетка, 4, 4/2.

С 9:00 до 18:00

ул. Амбулаторная, 4–8, 1–39; пер. Котельный, 1–5, 4–6; пер. Луганский, 2–8, 1–9; ул. Портовая, 80, 80/1, 76, 78, 80/3, 93а, 97а, 72а, 33, 35–53, 66а, 57–87, 87а; пер. Ракетный, 2–28, 1–29; пер. Рыночный, 1–21, 2–36; ул. Скрябина, 1–27, 4–30, 32–44; просп. Стачки, 3–15; пер. Л. Чайкиной, 4–8, 3–15; пер. А. Барбюса, 1–15, 2–18; пер. Весенний, 1–35, 2–36; пер. Глубокий, 1–15, 2–16; пер. Луначарского, 2–4, 1–7; пер. Маратовский, 7–13, 2–14; пер. Нестерова, 2–26, 1–23; пер. Барнаульский, 5–9, 4–12; пер. Бобруйский, 2–14, 3–15; пер. Виражный, 5–19; пер. Водоотводный,2–24, 1–25; пер. Готвальда, 2–18, 1–21; пер. Жигулёвский, 3–5, 2–6; ул. Загорская, 17, 24/1, 10–40, 70, 72, 68а; пер. Зеркальный, 1–15, 2–18; ул. Петрашевского, 2–12, 1–35, 43–55; ул. Портовая, 30, 5–33, 2–72; пер. Профильный, 2–4, 1–9; пер. Отечественный, 2–22, 1–23; пер. Юных Коммунаров, 2–10, 1–13; ул. Вятская, 55/4, 57, 57/1, 59, 63/3.

20 декабря

С 9:00 до 16:00

ул. Батуринская, 10, 13/1, 13/14; ул. Курортная, 25–41; ул. Литвинова, 16; ул. 2-й Пятилетки, 6, 6в, 6/2, 6/3, 6/4.

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