В Ростовской области ищут 38-летнего Сергея Токарева

СЕГОДНЯ 16:51 2019-12-15T16:51:10+03:00

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В Ростовской области больше месяца разыскивают без вести пропавшего мужчину.

38-летний Сергей Токарев уехал из хутора Потапов Волгодонского района 8 ноября. По словам родственников пропавшего, он отправился в район реки Маныч под Сальском. Там он должен был работать какое-то время, но до места работы так и не добрался. А в последний раз мужчину видели в Семикаракорском районе. Есть вероятность, что он нуждается в медицинской помощи и не может вспомнить, где живет.

Рост мужчины около 177 сантиметров. Выглядит он гораздо худее и старше, чем на фотографии, так как фото сделано 10 лет назад. Нос у пропавшего прямой, с горбинкой, губы средней полноты, передний верхний зуб отколот на четверть. У мужчины светлые волосы и он не выговаривает букву «л». На момент исчезновения он был одет в черную куртку, а на ногах были летние туфли.

- Если у вас есть информация о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам: 8-918-850-15-11, 8-919-888-06-51 или 102, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области

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ИСТОЧНИК KP.RU