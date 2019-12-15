Снаряд времен ВОв обнаружил на левом берегу Дона
Опасную находку уничтожили за городом
Снаряд времен ВОВ в Ростове
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В левом берегу Дона в Кировском районе Ростова нашли снаряд времён Великой Отечественной войны.
Взрывоопасный предмет обнаружили на улице Левобережной 13 декабря. Ростовчанин сделавший находку незамедлительно сообщил о ней в единую дежурно-диспетчерскую службу.
- 14 декабря сотрудники спецподразделения вывезли опасную находку за город и уничтожили, - рассказали в Управлении ГО и ЧС Ростова.
Во время операции никто не пострадал.
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ИСТОЧНИК KP.RU