2019-12-15T17:27:04+03:00
Общество

Снаряд времен ВОв обнаружил на левом берегу Дона

Опасную находку уничтожили за городом
Иван ТИМОФЕЕВ
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Снаряд времен ВОВ в РостовеСнаряд времен ВОВ в Ростове
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В левом берегу Дона в Кировском районе Ростова нашли снаряд времён Великой Отечественной войны.

Взрывоопасный предмет обнаружили на улице Левобережной 13 декабря. Ростовчанин сделавший находку незамедлительно сообщил о ней в единую дежурно-диспетчерскую службу.

- 14 декабря сотрудники спецподразделения вывезли опасную находку за город и уничтожили, - рассказали в Управлении ГО и ЧС Ростова.

Во время операции никто не пострадал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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