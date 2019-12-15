В центре Ростова ярким пламенем сгорел частный дом
В центре Ростова днем сгорел частный дом.
Инцидент произошел сегодня, 15 декабря, около двух часов дня на улице Максима Горького в доме №110. Местные жители услышали громкие хлопки, доносящиеся из частного дома. Все сбежались к месту происшествия, и увидев, что дом начинает гореть незамедлительно вызвали пожарных. Прибывшие на место происшествия огнеборцы тушили пожар в течение часа.
- Площадь возгорания составила 25 квадратных метров. К счастью, пострадавших в результате пожара удалось избежать, - сообщили в пресс-службе МЧС по Ростовской области. -
В настоящее время на месте происшествия работают спасатели.
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Для того, чтобы справиться с огнем, огнеборцам пришлось подключать специальный катер МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU