Ростовчане искренне удивились цветущим под Новый год одуванчикам

СЕГОДНЯ 19:41 2019-12-15T19:41:23+03:00

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За две недели до Нового года в донской столице зацвели одуванчики и стала распускаться сирень.

Эти удивительные природные явления заметили ростовчане в неестественно теплый для декабря день. 15 декабря выдался невероятно солнечный день и все горожане вышли на улицу погулять и погреться в редких солнечных лучах. Но на улице их подстерегали необычные явления.

Дончане увидели распускающиеся одуванчики и набухшие почки сирени. Также наметились розовые бутоны и раскрыла свои листья капуста. Горожане были так удивлены нетипичными для зимы явлениями, что сфотографировали их и поделились свои наблюдениями в соцсети.

«Как же хочется снега на Новый Год!!!», «Это плохо. Ударят морозы - всё перемерзнет», «Жуть! Душа просит снега и мороза!», «Сегодня божью коровку видела. На улице словно весна наступает», «Зима отменяется!!!», «Я за такую зиму! Ни гололёда, ни грязи! Ни пробок! Кому снега не хватает - горы рядом, поезжайте хоть с головой заройтесь!», - написали под снимками пользователи.

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ИСТОЧНИК KP.RU