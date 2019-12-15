Ростовскую актрису Марию Семкину покусал жук и напугал леопард в Мозамбике
Отдых в Африке оказался несчастливым для ростовской звезды «Папиных дочек» Марии Семкиной.
Девушка рассказала, что отдых ей не понравился и во время него она даже пострадала. Жизнь Марии дважды была подвергнута опасности всего лишь за несколько дней проведенных в Мозамбике.
- Меня сильно напугал леопард и укусил жук. Слава богу, что не наоборот! - написала Семкина в своем аккаунте в соцсети.
На укус неизвестного насекомого у девушки появилась аллергия – ее лицо припухло и покраснело. Но, к счастью, серьезного ущерба здоровью нанесено не было. Укус насекомого оказался не опасным для жизни Марии. Но уж этот случай надолго останется в памяти актрисы.
Напомним, что Мария Семкина играла во множестве фильмов, но самую большую популярность ей принесла роль супруги олигарха в комедийном сериале «Папины дочки».
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ИСТОЧНИК KP.RU