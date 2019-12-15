2019-12-15T20:34:15+03:00
Общество

Ростовскую актрису Марию Семкину покусал жук и напугал леопард в Мозамбике

К счастью, жизни девушки ничего не угрожает
Иван ТИМОФЕЕВ
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Ростовчанка Мария Семкина поделилась впечатлениями от отдыха в Африке. Фото: аккаунт Марии Семкиной в ИнстаграмРостовчанка Мария Семкина поделилась впечатлениями от отдыха в Африке. Фото: аккаунт Марии Семкиной в Инстаграм
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Отдых в Африке оказался несчастливым для ростовской звезды «Папиных дочек» Марии Семкиной.

Девушка рассказала, что отдых ей не понравился и во время него она даже пострадала. Жизнь Марии дважды была подвергнута опасности всего лишь за несколько дней проведенных в Мозамбике.

- Меня сильно напугал леопард и укусил жук. Слава богу, что не наоборот! - написала Семкина в своем аккаунте в соцсети.

На укус неизвестного насекомого у девушки появилась аллергия – ее лицо припухло и покраснело. Но, к счастью, серьезного ущерба здоровью нанесено не было. Укус насекомого оказался не опасным для жизни Марии. Но уж этот случай надолго останется в памяти актрисы.

Напомним, что Мария Семкина играла во множестве фильмов, но самую большую популярность ей принесла роль супруги олигарха в комедийном сериале «Папины дочки».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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