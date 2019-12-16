2019-12-16T08:01:40+03:00
Происшествия

Ростовчанин подвергся жестокому избиению в северном микрорайоне города

Очевидцы вызвали пострадавшему скорую помощь
Иван ТИМОФЕЕВ
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Мужчину избили на Северном. Фото: "Ростов Главный"Мужчину избили на Северном. Фото: "Ростов Главный"
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В Ростове неизвестный поколотил мужчину до полусмерти на остановке.

Инцидент произошел вчера, 16 декабря, около половины четвертого дня на площади Королева. На мужчину внезапно напал неизвестный и стал избивать его. Смелых для того, чтобы разнять драку, к сожалению не нашлось. По словам очевидцев, мужчина оказался сильно изуродован нападавшим, ему пришлось вызывать скорую помощь.

- Сегодня днём избили мужчину на остановке площади Королёва. Ему вызвали скорую и забрали в больницу. Лицо сильно изуродовано, ухо сломано. Как можно быть такими жестокими? – написали свидетели произошедшего в одном из ростовских пабликов.

Снимок изнемогающего на остановке ростовчанина тоже разлетелся по соцсети. Пользователи тут же отреагировали на выложенный снимок и текст к нему.

«Ростов - это Спарта. Тут выживает сильнейший», «Просто так бы не избили...», «Смотря за что, может быть его вина в этом, а может, и нет, в любом случае, не зная причины, судить никто не имеет права, лишь предположения», «Заяву напишет, поймают, моральный ущерб возместят», «Добро должно быть с кулаками»- написали ростовчане.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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