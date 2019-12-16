Ростовчане предпочитают консервативные методы сбережения

СЕГОДНЯ 10:47 2019-12-16T10:47:59+03:00

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В Ростовской области ВТБ нарастил ресурсный портфель населения, включая инвестиционные продукты, на 17% - до 126,7 млрд рублей. Такие итоги за девять месяцев 2019 года озвучили в банке.

Так, по отношению к аналогичному периоду прошлого года более чем на треть увеличилось число вкладов, открытых через мобильный и интернет-банк – 28 тысяч счетов на 19,2 млрд рублей. В региональных отделениях ВТБ рост составил 57%: это 14,5 тысч счетов на 17,4 млрд рублей.

- ВТБ систематически унифицирует действующую линейку вкладов, предоставляя одни из самых лучших условий на рынке, - отметил управляющий банка ВТБ в Ростовской области Юрий Авдеев. - В рамках стратегии банка, мы делаем упор на развитие цифровых каналов продаж. Это позволяет нам предлагать повышенные проценты для тех, кто открывает депозиты дистанционно или в банкоматах ВТБ. В ближайшей перспективе планируется, чтобы 100% операций осуществлялось без посещения офиса. Клиентам, предпочитающим инвестиционные инструменты, доступны бесплатные услуги финансовых консультантов и скидки на брокерское обслуживание. В результате, мы видим прогрессивный рост портфеля на фоне общего доверия к банку с госучастием.

Кроме того, в этом году отмечен повышенный спрос на накопительные счета. С января по сентябрь 2019 года свыше 21 тысяч жителей Дона — это плюс 40% к девяти месяцам прошлого года - разместили на них средства в размере 4,7 млрд рублей. По сравнению с тремя кварталами 2018 года объем увеличился в 1,6 раза.

Ростовчане по-прежнему остаются приверженцами консервативных методов сбережения. На депозиты приходится половина ресурсного портфеля. На накопительных и текущих счетах располагается около 11% денежных средств. А доля инвестиционных инструментов увеличилась до 39%. В три раза вырос спрос на облигации, до 2,7 млрд рублей. Кроме того, ПИФы показали рост в два раза с общим оборотом 1,1 млрд рублей.

К слову, на сегодняшний день в банке доступны вклады с максимальной ставкой до 7,8% годовых при подключении опции «Сбережения». Активные пользователи Мультикарты ВТБ Мир могут получить до 10% годовых на сумму остатка до 300 тысяч рублей. Проценты начисляются на остаток средств на текущих счетах в рублях в течение месяца, в зависимости от общей суммы покупок по картам.