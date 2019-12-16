2019-12-16T11:26:39+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону выбрали лучшие бизнес-идеи от школьников

Одним из организаторов конкурса выступил ДГТУ
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: пресс-служба ДГТУФото: пресс-служба ДГТУ
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В Ростове-на-Дону стали известны результаты конкурса бизнес-идей среди учащихся, организованного департаментом экономики Ростова-на-Дону совместно с Донским государственным техническим университетом. Известно, что из 19 заявок к финалу были допущены всего девять наиболее проработанных и жизнеспособных концепций.

Фото: пресс-служба ДГТУ

Фото: пресс-служба ДГТУ

Представленные на суд жюри проекты были посвящены самым разным сферам социальной жизни: это и вертикальное земледелие, и центр для бездомных животных, и создание детской автошколы, и спортивно-эстетического клуба для занятий спортом и танцами, и производство игрушек для детей с ограниченными возможностями, и решение проблемы заброшенных зданий Ростова-на-Дону, и трудоустройство и адаптация асоциальной молодежи и многое другое.

В итоге, первое место заняла команда «Альтернатива» из школу №10 с бизнес–идеей «Умный утилизатор», в рамках которой ребята разработали систему фандоматов - автоматов по приему пустой тары - для малообеспеченных категорий граждан.

Фото: пресс-служба ДГТУ

Фото: пресс-служба ДГТУ

Второе призовое место досталось проекту «Праздник в каждый дом», задача которого – предоставить малообеспеченным и многодетным семьям возможность пригласить Деда Мороза и Снегурочку для новогоднего поздравления детей с Новым годом и осуществить видеозвонок в дом Деда Мороза по низкой цене. Концепция принадлежала команде «Дебют» школа №64. И, наконец, в тройке лидеров команда «SocialSUP» из экономический лицея №14, разработавшая проект создания кафе «Как у бабушки» для трудоустройства пенсионеров.

Как рассказали организаторы, лучшие проекты были отмечены ценными призами и благодарственными письмами.

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