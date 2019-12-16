2019-12-16T12:00:22+03:00
Происшествия

В Ростовской области 15-летний водитель врезался в дерево

Его вместе с пассажиром доставили в ближайшую больницу
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
На скорой пострадавших доставили в больницу. Фото: ГОПАЛО ОльгаНа скорой пострадавших доставили в больницу. Фото: ГОПАЛО Ольга
Изменить размер текста:

Накануне, 15 декабря, в Ростовской области произошла авария, в результате который два человека оказались в больнице. Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, дорожное происшествие случилось в городе Донецке на улице Кара Маркса около 15:46.

По предварительным данным, за руль сел 15-летний подросток вместе со своим товарищем. В итоге школьник не справился с управлением и врезался в дерево. Удар был такой силы, что «двенадцатая» оказалась сильно покорежена. А сам водитель и его 16-летний пассажир получили различные травмы. В итоге приехавшая на место скорая отвезла пострадавших в больницу.

По факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой станут известны все обстоятельства случившегося.

Напомним, водитель-обманщик заставил ростовчанку трижды оплатить проезд. Горожанка как обычно решила оплатить проезд банковской картой. Стоит отметить, что в это время на руках у девушки был ребенок и сумки. Из-за такой ноши она не глянула, что было написано на терминале (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Три года за мошенничество с материнским капиталом получила многодетная мать из Ростовской области
«Оставила прогревать и ушла за покупками»: У автоледи угнали «Волгу» в Ростовской области
Отключение света в Ростове-на-Дону 16 декабря 2019: где и когда
В Ростове-на-Дону о компенсациях за детские путевки расскажут по телефону горячей линии
Россиянин напал на пограничников в Донецке Ростовской области
В Ростовской области 15-летний водитель врезался в дерево
В Ростове-на-Дону выбрали лучшие бизнес-идеи от школьников
Ростовчане предпочитают консервативные методы сбережения
Водитель-обманщик заставил ростовчанку трижды оплатить проезд
Ростовчанин подвергся жестокому избиению в северном микрорайоне города
Живые елки оказались доступны не всем ростовчанам
Ростовчанка Виктория Лопырева рассказала о своем «месте силы»