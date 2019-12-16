В Ростовской области 15-летний водитель врезался в дерево

СЕГОДНЯ 12:00 2019-12-16T12:00:22+03:00

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Накануне, 15 декабря, в Ростовской области произошла авария, в результате который два человека оказались в больнице. Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, дорожное происшествие случилось в городе Донецке на улице Кара Маркса около 15:46.

По предварительным данным, за руль сел 15-летний подросток вместе со своим товарищем. В итоге школьник не справился с управлением и врезался в дерево. Удар был такой силы, что «двенадцатая» оказалась сильно покорежена. А сам водитель и его 16-летний пассажир получили различные травмы. В итоге приехавшая на место скорая отвезла пострадавших в больницу.

По факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой станут известны все обстоятельства случившегося.

Напомним, водитель-обманщик заставил ростовчанку трижды оплатить проезд. Горожанка как обычно решила оплатить проезд банковской картой. Стоит отметить, что в это время на руках у девушки был ребенок и сумки. Из-за такой ноши она не глянула, что было написано на терминале (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU