2019-12-16T12:26:37+03:00
Общество

Россиянин напал на пограничников в Донецке Ростовской области

Мужчину и его знакомого задержали на 48 часов
Ольга ГОПАЛО
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В Ростовской области на пограничный наряд напал мужчина. Фото: ГОПАЛО ОльгаВ Ростовской области на пограничный наряд напал мужчина. Фото: ГОПАЛО Ольга
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В Ростовской области на пограничный наряд напал мужчина, когда те попросили его предъявить документы. Оказалось, что россиянин находился в приграничной зоне без паспорта. Когда люди в форме решили составить протокол об административном правонарушении, тот напал на одного из пограничников. А его товарищ решил все записать на камеру мобильника.

Как рассказали в Пограничном Управлении ФСБ России по региону, теперь за нарушение пограничного режима и невыполнение законных требований пограничного наряда они оба задержаны на 48 часов для установления личности и обстоятельств. Им грозит сразу два административных дела, а еще решается вопрос о возбуждении уголовного.

К слову, накануне и во время новогодних праздников многие решат посетить родственников и знакомых, проживающих в приграничных районах. И здесь важно знать правила пограничного режима. В ведомстве напоминают, что пограничными считаются Чертковский, Миллеровский, Тарасовский, Каменский, Красносулинский, Родионово-Несветайский, Матвеево-Курганский, Неклиновский, Куйбышевский районы, а также Донецк и Гуково. Чтобы в них находиться, гостям необходимы специальные пропуска. Так для россиян время их изготовления составляет не более 15 рабочих дней, а для иностранных граждан – не более 30 рабочих дней. Такая услуга предоставляется бесплатно.

КСТАТИ

С заявлениями об оформлении пропусков в пограничную зону на территории Ростовской области можно обратиться в городе Ростове-на-Дону по адресу: проспект Сиверса, 20, а также в ближайшее подразделение Пограничного управления или использовать Единый портал государственных и муниципальных услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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