В Ростове-на-Дону о компенсациях за детские путевки расскажут по телефону горячей линии

СЕГОДНЯ 12:57 2019-12-16T12:57:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 16 декабря, в Ростове-на-Дону пройдет горячая линия, которая будет посвящена путевкам в детские санатории и лагеря. Специалисты будут дежурить у телефонов с 14:00 до 16:00 и отвечать на вопросы дозвонившихся. В частности, желающим расскажут, как получить компенсацию, в том числе за самостоятельно купленную детскую путевку, каков размер компенсации, как ее поучить и правильно оформить.

В региональном министерстве труда и социального развития напомнили, что компенсация производится в размере не более средней стоимости путевки, рассчитанной Региональной службой по тарифам. Так, средняя стоимость детской путевки на 2019 год в загородные оздоровительные лагеря составляет 709,21 рубля на одного ребенка в сутки, в санаторные – 921,75 рубля на одного ребенка в сутки. А в лагерях с дневным пребыванием на базе школ стоимость набора продуктов питания на одного ребенка в день – 165,22 рубля.

АЛЛО!

Телефон «горячей линии»: 8 (863) 234-00–99.

ИСТОЧНИК KP.RU