СЕГОДНЯ 13:06 2019-12-16T13:06:35+03:00

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону планируют отключать свет. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону планируют отключать свет

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Отключение света в Ростове-на-Дону 16 декабря 2019: где и когда. Как сообщили энергетики, до конца рабочего дня понедельника сотни домов в донской столицы будут оставаться без электричества. Однако речь идет не об аварийной ситуации, а о плановых отключениях.

КОНКРЕТНО

Где и когда не будет электричества в Ростове-на-Дону 16 декабря*

до 15:00:

- ул. Содружества 39/1, 39, 39В; ул. Зорге 60-64, 64В, 62/1.

до 16:00:

ул. В. Пановой 1-23, 2-32; ул. Коммунальная 25-39, 26-40; ул. 1-я Пионерская 14-34; ул. 2-я Пионерская 2-24; ул. 3-я Пионерская 2-24, 1-23; ул. 1-я Плановая 1-37, 2-48; ул. Автономная 19-21, 22-26.

до 17:00:

- ул. Селиванова 1-9, 2-32; ул. Ильича 1-59, 2-32; ул. Алексея Береста 1-33, 2-16; ул. Воровского 1-21, 2-40; ул. Смычки 1-39, 2-72; ул. Просвещения 1-43, 2-46; ул. Полторацкого 2-6, 1-23; ул. 1-я Комбайновская 1-13, 2-16; ул. Радищева 1-17, 2-18; ул. Бебеля 1-15, 2-4; ул. Металлургическая 38-68, 41-55; пер. Кавказский 12; ул. К. Цеткин 1- ул. 40-я линия 60-84, 17-41; ул. Тюхряева 56-66, 61-77; пер. Клавишный 2-18.

- ул. Войкова 197-239, 144-178, 136-138; пер. 1-й Поселковый 2-10, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 2Д, 4А, 5А; ул. Электрическая 27; ул. Железнодорожный Верхний проезд 77; ст «Электрик»: пер. Жемчужный; пер. Зарядный.

- ул. 30-летия Октября 1-15, 2-62; ул. Всесоюзная 1-5, 2-4; пер. Красноярский 1-39, 2-26; ул. Нозадзе 1-29, 2-34; ул. Пескова 2, 4, 10, 10А, 44-58.

- ул. Очаковская 25-55, 32-56; ул. Красных Зорь 105-139, 110- 134; пер. Крепостной 15-31, 24-36.

- пер. Бурный 1-23, 2-10; пер. Весёлый 7, 16-32; ул. Минераловодская 128; ул. Писательская 5-7.

- ул. Орбитальная 54, 58; ул. Беляева 7/1, 9, 11, 11/1, 13/58; ул. Солнечная; ул. 2-я Циолковского.

до 18:00:

- ул. Республиканская 136; ул. Гусева 104-122; ул. Минераловодская 80-146, 101-165; пер. Перовский 33-35, 34-36; пер. Подпольный 9-13; ул. Собино 111-131, 126-144; пер. Чухновский 1-13, 2-12.

*По данным Донэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU