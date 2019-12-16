2019-12-16T13:21:50+03:00
Общество

«Оставила прогревать и ушла за покупками»: У автоледи угнали «Волгу» в Ростовской области

По горячим следам удалось задержать подозреваемого
Ольга ГОПАЛО
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Автомобиль удалось отыскать достаточно быстро.Автомобиль удалось отыскать достаточно быстро.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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В полицию города Волгодонска обратилась местная жительница, которая рассказала, что стала жертвой преступления. Дамочка сообщила, что у нее угнали автомобиль. По словам потерпевшей, она припарковала у торгового павильона свою "Волгу" и завела, чтобы прогреть, а после ушла в магазин. Выйдя из торгового павильона, женщина увидела, что ранее незнакомый ей мужчина уезжает на ее машине.

Полицейским по горячим следам удалось задержать предприимчивого лихача. Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, им оказался 49-летний мужчина. Оказалось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении злоумышленника уже возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Решения суда он будет дожидаться под подпиской о невыезде. А машину уже вернули законной владелице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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