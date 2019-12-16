2019-12-16T13:46:28+03:00
Общество

Три года за мошенничество с материнским капиталом получила многодетная мать из Ростовской области

Правда, речь идет пока только об условном сроке
Ольга ГОПАЛО
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Дом на детей женщина не только не оформила, но и продала.Дом на детей женщина не только не оформила, но и продала.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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В Ростовской области в зале суда оказалась многодетная мать, которую заподозрили в мошенничестве.

Как рассказали в прокуратуре Ростовской области, еще четыре года назад 45-летняя женщина оформила договор купли-продажи дома и земельного участка с использованием средств материнского капитала.

После чего предоставила в Пенсионный фонд нотариально заверенное обязательство о том, что после перечисления ей денежных средств оформит купленный дом на детей. В итоге, ей выплатили чуть больше 453 тысяч рублей. Но позже выяснилось, что за недвижимость она заплатила 300 тысяч, а разницу потратила на личные нужды.

При этом купленные квадратные метры на своих пятерых детей мать так и не оформила. А в январе этого года вообще продала собственность.

Суд решил, что тем самым дама лишила возможности чад на улучшение жилищных условий. В итоге в отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере». Ей назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Однако женщина еще может обжаловать приговор, так как он не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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