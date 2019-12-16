Три года за мошенничество с материнским капиталом получила многодетная мать из Ростовской области
В Ростовской области в зале суда оказалась многодетная мать, которую заподозрили в мошенничестве.
Как рассказали в прокуратуре Ростовской области, еще четыре года назад 45-летняя женщина оформила договор купли-продажи дома и земельного участка с использованием средств материнского капитала.
После чего предоставила в Пенсионный фонд нотариально заверенное обязательство о том, что после перечисления ей денежных средств оформит купленный дом на детей. В итоге, ей выплатили чуть больше 453 тысяч рублей. Но позже выяснилось, что за недвижимость она заплатила 300 тысяч, а разницу потратила на личные нужды.
При этом купленные квадратные метры на своих пятерых детей мать так и не оформила. А в январе этого года вообще продала собственность.
Суд решил, что тем самым дама лишила возможности чад на улучшение жилищных условий. В итоге в отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере». Ей назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
Однако женщина еще может обжаловать приговор, так как он не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU