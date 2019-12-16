Футболист Дмитрий Тарасов и беременная модель Анастасия Костенко продают дом
Совсем скоро в семье Дмитрия Тарасова и модели Анастасии Костенко ожидается пополнение. Пара ждет появления на свет второго совместного ребенка, но у супругов запланирован переезд из шикарного особняка, который футболист купил в браке с Ольгой Бузовой.
Знаменитая певица в течение нескольких лет сокрушалась, что не получила ничего от семейного особняка, но теперь поклонники подозревают супругов в том, что особняк выставлен на продажу из-за сложного финансового положения семьи. Спортсмен домыслы недоброжелателей никак не комментирует, но признался, что дом все-таки выставлен на продажу.
Дмитрий Тарасов все еще не подписал контракт с новым футбольным клубом, а потом и вовсе ошарашил поклонников своим видео из московского метро.
Зато супруги Тарасовы подрабатывают на рекламе в своих соцсетях. В последнее время модель из Ростовской области частенько публикует хвалебные отзывы о различных товарах.
Появление на свет ее второго ребенка ожидается в феврале в роддоме Лапино. Стоимость родов там довольна высока, но на этом супруги решили не экономить.
Когда именно Тарасовы переедут в новое гнездышко пока неясна. Знаменитости также не сообщают будут ли в новом доме гардеробные комнаты, сауны и бассейны.
ИСТОЧНИК KP.RU