2019-12-16T17:10:54+03:00
Общество

Футболист Дмитрий Тарасов и беременная модель Анастасия Костенко продают дом

Семейную пару ждет скорый переезд
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Дмитрий Тарсов и Анастасия Костенко воспитывают дочь МилануДмитрий Тарсов и Анастасия Костенко воспитывают дочь Милану
Изменить размер текста:

Совсем скоро в семье Дмитрия Тарасова и модели Анастасии Костенко ожидается пополнение. Пара ждет появления на свет второго совместного ребенка, но у супругов запланирован переезд из шикарного особняка, который футболист купил в браке с Ольгой Бузовой.

Знаменитая певица в течение нескольких лет сокрушалась, что не получила ничего от семейного особняка, но теперь поклонники подозревают супругов в том, что особняк выставлен на продажу из-за сложного финансового положения семьи. Спортсмен домыслы недоброжелателей никак не комментирует, но признался, что дом все-таки выставлен на продажу.

Дмитрий Тарасов все еще не подписал контракт с новым футбольным клубом, а потом и вовсе ошарашил поклонников своим видео из московского метро.

Зато супруги Тарасовы подрабатывают на рекламе в своих соцсетях. В последнее время модель из Ростовской области частенько публикует хвалебные отзывы о различных товарах.

Появление на свет ее второго ребенка ожидается в феврале в роддоме Лапино. Стоимость родов там довольна высока, но на этом супруги решили не экономить.

Когда именно Тарасовы переедут в новое гнездышко пока неясна. Знаменитости также не сообщают будут ли в новом доме гардеробные комнаты, сауны и бассейны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Врыв газа покалечил мужчину в Ростове-на-Дону
Кражу под объективами видеокамер совершил мужчина в ростовском аэропорту
Футболист Дмитрий Тарасов и беременная модель Анастасия Костенко продают дом
Три года за мошенничество с материнским капиталом получила многодетная мать из Ростовской области
«Оставила прогревать и ушла за покупками»: У автоледи угнали «Волгу» в Ростовской области
Отключение света в Ростове-на-Дону 16 декабря 2019: где и когда
В Ростове-на-Дону о компенсациях за детские путевки расскажут по телефону горячей линии
Россиянин напал на пограничников в Донецке Ростовской области
В Ростовской области 15-летний водитель врезался в дерево
В Ростове-на-Дону выбрали лучшие бизнес-идеи от школьников
Ростовчане предпочитают консервативные методы сбережения
Водитель-обманщик заставил ростовчанку трижды оплатить проезд
Ростовчанин подвергся жестокому избиению в северном микрорайоне города
Живые елки оказались доступны не всем ростовчанам
Ростовчанка Виктория Лопырева рассказала о своем «месте силы»