Футболист Дмитрий Тарасов и беременная модель Анастасия Костенко продают дом

СЕГОДНЯ 17:08 2019-12-16T17:10:54+03:00

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Совсем скоро в семье Дмитрия Тарасова и модели Анастасии Костенко ожидается пополнение. Пара ждет появления на свет второго совместного ребенка, но у супругов запланирован переезд из шикарного особняка, который футболист купил в браке с Ольгой Бузовой.

Знаменитая певица в течение нескольких лет сокрушалась, что не получила ничего от семейного особняка, но теперь поклонники подозревают супругов в том, что особняк выставлен на продажу из-за сложного финансового положения семьи. Спортсмен домыслы недоброжелателей никак не комментирует, но признался, что дом все-таки выставлен на продажу.

Дмитрий Тарасов все еще не подписал контракт с новым футбольным клубом, а потом и вовсе ошарашил поклонников своим видео из московского метро.

Зато супруги Тарасовы подрабатывают на рекламе в своих соцсетях. В последнее время модель из Ростовской области частенько публикует хвалебные отзывы о различных товарах.

Появление на свет ее второго ребенка ожидается в феврале в роддоме Лапино. Стоимость родов там довольна высока, но на этом супруги решили не экономить.

Когда именно Тарасовы переедут в новое гнездышко пока неясна. Знаменитости также не сообщают будут ли в новом доме гардеробные комнаты, сауны и бассейны.

ИСТОЧНИК KP.RU