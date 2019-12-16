Врыв газа покалечил мужчину в Ростове-на-Дону

СЕГОДНЯ 19:10 2019-12-16T19:10:02+03:00

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Взрыв газа произошел в одном из частных домов донской столицы.

Инцидент произошел утром 16 декабря на улице Вавилова. В одном из частных домов мужчина попытался самостоятельно установить газовое оборудование, но что-то пошло не так и произошел взрыв бытового газа.

- Мужчина серьезно пострадал во время взрыва газа. Горожанина госпитализировали с места происшествия в ближайшую больницу, - сообщает портал «Регион online» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Ростовской области.

Специалисты отметили, что вероятнее всего, газовый баллон взорвался во время работ на оборудовании. Осколки разлетелись по всему дому и задели мужчину. На место вызвали спасателей.

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ИСТОЧНИК KP.RU