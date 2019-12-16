2019-12-16T19:10:02+03:00
Происшествия

Врыв газа покалечил мужчину в Ростове-на-Дону

Мужчину госпитализировали в местную больницу
Иван ТИМОФЕЕВ
Поделиться:
В Ростове произошел пожар из-за взрыва бытового газаВ Ростове произошел пожар из-за взрыва бытового газаФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Взрыв газа произошел в одном из частных домов донской столицы.

Инцидент произошел утром 16 декабря на улице Вавилова. В одном из частных домов мужчина попытался самостоятельно установить газовое оборудование, но что-то пошло не так и произошел взрыв бытового газа.

- Мужчина серьезно пострадал во время взрыва газа. Горожанина госпитализировали с места происшествия в ближайшую больницу, - сообщает портал «Регион online» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Ростовской области.

Специалисты отметили, что вероятнее всего, газовый баллон взорвался во время работ на оборудовании. Осколки разлетелись по всему дому и задели мужчину. На место вызвали спасателей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону в районе Ботанического сада произошел крупный пожар.

Очевидцы предполагают, что горит баня.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пропавшего в Ростове Романа Рублева разыскивают уже два месяца
Нанятые в инфекционную больницу Новочеркасска врачи возмутили местных жителей
Тринадцать лет «строгача» получил зарезавший возлюбленную после безумного секса ростовчанин
Дончанин едва не скончался посреди улицы от ножевого ранения в грудь
Карантин по орнитозу снят на ростовском птичьем рынке
Врыв газа покалечил мужчину в Ростове-на-Дону
Кражу под объективами видеокамер совершил мужчина в ростовском аэропорту
Футболист Дмитрий Тарасов и беременная модель Анастасия Костенко продают дом
Три года за мошенничество с материнским капиталом получила многодетная мать из Ростовской области
«Оставила прогревать и ушла за покупками»: У автоледи угнали «Волгу» в Ростовской области
Отключение света в Ростове-на-Дону 16 декабря 2019: где и когда
В Ростове-на-Дону о компенсациях за детские путевки расскажут по телефону горячей линии
Россиянин напал на пограничников в Донецке Ростовской области
В Ростовской области 15-летний водитель врезался в дерево
В Ростове-на-Дону выбрали лучшие бизнес-идеи от школьников
Ростовчане предпочитают консервативные методы сбережения
Водитель-обманщик заставил ростовчанку трижды оплатить проезд
Ростовчанин подвергся жестокому избиению в северном микрорайоне города
Живые елки оказались доступны не всем ростовчанам
Ростовчанка Виктория Лопырева рассказала о своем «месте силы»