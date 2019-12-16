2019-12-16T19:34:39+03:00
Общество

Карантин по орнитозу снят на ростовском птичьем рынке

Пернатые перестали принимать лекарства и теперь их можно снова продавать
Иван ТИМОФЕЕВ
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Карантин по орнитозу отменен в РостовеКарантин по орнитозу отменен в РостовеФото: Мария АНАНОВА
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В Ростове на птичьем рынке сняли карантин по орнитозу птиц.

Соглашение об отмене ограничений на «Ярмарке домашних животных» было подписано 16 декабря. Его подписал лично начальник управления ветеринарии Ростовской области Александр Овчаров.

- Источник заболевания был выявлен и полностью устранен. Пернатые закончили принимать лекарства, и теперь ими можно торговать на рынке, - сообщили в пресс-службе управления ветеринарии региона.

Напомним, что карантин по орнитозу был введен 21 октября. Причиной стало то, что в трех соседних павильонах ярмарки обнаружились зараженные птицы. Ввоз, вывоз и торговля на территории были абсолютно запрещены. Врачи-ветеринары назначали медикаментозное лечение более чем 150 особям.

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На территории одного из участков производителя индейки установлены ограничения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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