Карантин по орнитозу снят на ростовском птичьем рынке

СЕГОДНЯ 19:34 2019-12-16T19:34:39+03:00

Карантин по орнитозу отменен в Ростове Фото: Мария АНАНОВА

Пернатые перестали принимать лекарства и теперь их можно снова продавать

Изменить размер текста: A A

В Ростове на птичьем рынке сняли карантин по орнитозу птиц.

Соглашение об отмене ограничений на «Ярмарке домашних животных» было подписано 16 декабря. Его подписал лично начальник управления ветеринарии Ростовской области Александр Овчаров.

- Источник заболевания был выявлен и полностью устранен. Пернатые закончили принимать лекарства, и теперь ими можно торговать на рынке, - сообщили в пресс-службе управления ветеринарии региона.

Напомним, что карантин по орнитозу был введен 21 октября. Причиной стало то, что в трех соседних павильонах ярмарки обнаружились зараженные птицы. Ввоз, вывоз и торговля на территории были абсолютно запрещены. Врачи-ветеринары назначали медикаментозное лечение более чем 150 особям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области ввели карантин из-за птичьего гриппа.

На территории одного из участков производителя индейки установлены ограничения.

ИСТОЧНИК KP.RU