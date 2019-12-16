Дончанин едва не скончался посреди улицы от ножевого ранения в грудь

СЕГОДНЯ 20:08 2019-12-16T20:08:14+03:00

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В Ростовской области мужчина получил ножевое ранение в грудь и едва не погиб.

Инцидент произошел в городе Азове в ночь с 15 на 16 декабря. При неизвестных обстоятельствах местный житель получил удар ножом в грудь. Он мог стать смертельным, если бы на помощь вовремя не подоспели врачи скорой помощи.

- Когда на место приехали медицинские работники, мужчина истекал кровью. Врачи диагностировали ножевое ранение в грудь и госпитализировали пострадавшего, - сообщают местные СМИ.

В больнице, куда доставили мужчину, его экстренно прооперировали и смогли спасти ему жизнь. На вид пострадавшему около 30-35 лет. В настоящее время он находится под пристальным наблюдением медиков.

Правоохранители проводят проверку по факту преступления и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU