Тринадцать лет «строгача» получил зарезавший возлюбленную после безумного секса ростовчанин

СЕГОДНЯ 20:33 2019-12-16T20:33:35+03:00

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В Ростовской области молодой человек жестко расправился со своей возлюбленной после ночи любви.

23-летняя Анастасия Нестеренко приехала в гости к своему 25-летнему парню Сергею Коломыц еще в мае 2019 года. Вечером молодые люди распивали спиртные напитки, затем их ждала ночь безудержной любви. А на утро пара из-за чего-то поссорилась и в ходе конфликта молодой человек схватил нож и стал бить им девушку. Когда он понял, что его возлюбленная скончалась, парень засунул труп в шкаф и скрылся с места преступления.

- Но правоохранители смогли задержать преступника, - сообщает источник.

Суд признал Сергея Коломыца виновным и приговорил парня к 13 годам в исправительной колонии строго режима.

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Обстоятельства произошедшего выясняются правоохранителями.

ИСТОЧНИК KP.RU