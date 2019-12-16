Нанятые в инфекционную больницу Новочеркасска врачи возмутили местных жителей

СЕГОДНЯ 21:16 2019-12-16T21:18:05+03:00

Медики оказались без опыта и образования. Фото: мэрия Ростова-на-Дону

Медики оказались без профильного образования и опыта

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В Новочеркасске пациенты инфекционной больницы оказались недовольны вновь нанятыми медиками.

Местные жители рассказали, что все новые врачи открывающегося на днях лечебного учреждения не имеют опыта работы в инфекционных отделениях.

- На работу сюда взяли трех врачей из местной детской поликлиники. Они перешли в инфекционную больницу в связи с необходимостью, - отметили местные жители.

Медики были обычными педиатрами. И достоверно известно, что соответствующее образование и опыт с подобными больными у них отсутствует.

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Причины объяснили в городской мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU