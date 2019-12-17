2019-12-17T08:30:05+03:00
Общество

Милейшую «столовую» для белок устроила на своем балконе ростовчанка

Животные абсолютно бесстрашно грызут любимые орехи, сидя на периллах
Иван ТИМОФЕЕВ
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Белки лакомятся орехами на балконе у ростовчанки. Фото: скрин с видео "Ростов Главный"Белки лакомятся орехами на балконе у ростовчанки. Фото: скрин с видео "Ростов Главный"
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Животные абсолютно бесстрашно грызут любимые орехи, сидя на периллах

В Ростове местная жительница приучила рыжехвостых белок питаться у себя на балконе.

Женщина рассказала об этом в одном их местных пабликов соцсети. Ростовчанка сняла даже видео о том, как пушистые красавицы приходят к ней и лакомятся деликатесами. Запись за короткое время посмотрели 14 тысяч человек.

Добродушная женщина живет рядом с Можайской рощей и каждый день оставляет любимое лакомство – орешки – для белочек у себя на балконе. Привыкшие к такому приему животные абсолютно бесстрашно уплетают деликатесы, сидя на периллах.

- Спасибо. Настроение на весь вечер. Это просто милота мимишная, - комментируют публикацию пользователи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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