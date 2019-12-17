Пьяный угонщик увел машину из-под носа автоледи в Ростовской области

СЕГОДНЯ 09:00 2019-12-17T09:00:41+03:00

У ростовчанки угнали машину на ее глазах Фото: Тимур ХАНОВ

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В Ростове задержали мужчину, подозреваемого в совершении угона.

В ходе следствия выяснилось, что 49-детний житель Волгодонска увидел, как автоледи паркует свой автомобиль ГАЗ-31029, а затем уходит в магазин. Когда же она возвращается, то застает совершенно неожиданный момент – незнакомец садится в ее машину и уезжает в неизвестном направлении.

Женщина незамедлительно обращается в полицию с заявлением об угоне. Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого. Его доставили в участок, где выяснилось, что на момент совершения преступления мужчина был сильно пьян. Сейчас похищенное изъято и будет и возвращено владелице.

- Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU