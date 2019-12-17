2019-12-17T09:00:41+03:00
Происшествия

Пьяный угонщик увел машину из-под носа автоледи в Ростовской области

Похищенное уже изъято правоохранителями
Иван ТИМОФЕЕВ
Поделиться:
У ростовчанки угнали машину на ее глазахУ ростовчанки угнали машину на ее глазахФото: Тимур ХАНОВ
Изменить размер текста:

В Ростове задержали мужчину, подозреваемого в совершении угона.

В ходе следствия выяснилось, что 49-детний житель Волгодонска увидел, как автоледи паркует свой автомобиль ГАЗ-31029, а затем уходит в магазин. Когда же она возвращается, то застает совершенно неожиданный момент – незнакомец садится в ее машину и уезжает в неизвестном направлении.

Женщина незамедлительно обращается в полицию с заявлением об угоне. Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого. Его доставили в участок, где выяснилось, что на момент совершения преступления мужчина был сильно пьян. Сейчас похищенное изъято и будет и возвращено владелице.

- Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жителю Ростовской области грозит пять лет тюрьмы за угон мотоцикла.

Он похитил транспортное средство у приятеля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по программам ипотечного кредитования
В Ростове-на-Дону назовут победителей международного конкурса IT-проектов «Моя школа»
Пьяный угонщик увел машину из-под носа автоледи в Ростовской области
Милейшую «столовую» для белок устроила на своем балконе ростовчанка
Пропавшего в Ростове Романа Рублева разыскивают уже два месяца
Тринадцать лет «строгача» получил зарезавший возлюбленную после безумного секса ростовчанин
Дончанин едва не скончался посреди улицы от ножевого ранения в грудь
Карантин по орнитозу снят на ростовском птичьем рынке
Врыв газа покалечил мужчину в Ростове-на-Дону
Кражу под объективами видеокамер совершил мужчина в ростовском аэропорту
Футболист Дмитрий Тарасов и беременная модель Анастасия Костенко продают дом
Три года за мошенничество с материнским капиталом получила многодетная мать из Ростовской области
«Оставила прогревать и ушла за покупками»: У автоледи угнали «Волгу» в Ростовской области
Отключение света в Ростове-на-Дону 16 декабря 2019: где и когда
В Ростове-на-Дону о компенсациях за детские путевки расскажут по телефону горячей линии
Россиянин напал на пограничников в Донецке Ростовской области
В Ростовской области 15-летний водитель врезался в дерево
В Ростове-на-Дону выбрали лучшие бизнес-идеи от школьников
Ростовчане предпочитают консервативные методы сбережения
Водитель-обманщик заставил ростовчанку трижды оплатить проезд
Ростовчанин подвергся жестокому избиению в северном микрорайоне города
Живые елки оказались доступны не всем ростовчанам
Ростовчанка Виктория Лопырева рассказала о своем «месте силы»