Пьяный угонщик увел машину из-под носа автоледи в Ростовской области
В Ростове задержали мужчину, подозреваемого в совершении угона.
В ходе следствия выяснилось, что 49-детний житель Волгодонска увидел, как автоледи паркует свой автомобиль ГАЗ-31029, а затем уходит в магазин. Когда же она возвращается, то застает совершенно неожиданный момент – незнакомец садится в ее машину и уезжает в неизвестном направлении.
Женщина незамедлительно обращается в полицию с заявлением об угоне. Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого. Его доставили в участок, где выяснилось, что на момент совершения преступления мужчина был сильно пьян. Сейчас похищенное изъято и будет и возвращено владелице.
- Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU