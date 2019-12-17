В Ростове-на-Дону назовут победителей международного конкурса IT-проектов «Моя школа»

СЕГОДНЯ 11:54 2019-12-17T11:54:54+03:00

В нем приняли участие более 600 школьников из России, Испании, Китая и других стран

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С 18 по 20 декабря в Ростове-на-Дону пройдет международный фестиваль «Цифровая школа», который станет заключительным этапом одноименного проекта. В этом году он приобрел статус международного. Его организаторы - Донской государственный технический университет и медиапарк «Южный Регион-ДГТУ» при поддержке Россотрудничества.

- В проекте участвуют российские общеобразовательные учреждения и русские школы в Китае, Испании, Узбекистане, Казахстане, Грузии и Киргизии, – рассказала директор медиапарка «Южный Регион-ДГТУ» Оксана Тихиня. - Проект охватил более 700 образовательных организаций, в которых эксперты в сфере медиа провели образовательные курсы по повышению информационной грамотности и формированию навыков информационной безопасности. Финальным мероприятием этого проекта и стал фестиваль «Цифровая школа». Почетным гостем станет заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

Известно, что на фестивале состоится еще и подведение итогов международного конкурса детских и молодежных медиа- и IT-проектов «Моя школа». В нем приняли участие обучающиеся Ростовской области и воспитанники русских школ стран-партнеров. На пять конкурсных номинаций: «Слово», «Фото», «Инфографика», «Видео», «IT-проект» было подано свыше 600 заявок. А возраст участников 10-18 лет. Торжественная церемония награждения победителей назначена на 20 декабря.