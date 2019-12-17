Грабитель с резиновой дубинкой забрал телефон, напав на жителя города Шахты

СЕГОДНЯ 14:55 2019-12-17T14:55:15+03:00

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В полицию города Шахты обратился местный житель, который рассказал, что стал жертвой преступления. По его словам, инцидент произошел на одной из городских улиц. Неизвестный, подкараулил потерпевшего и ударил резиновой дубинкой.

Как оказалось, добычей злоумышленника стал дорогой мобильник. В итоге завладев гаджетом, нападавший скрылся.

Как сообщили в главном Управлении МВД России по региону, по горячим следам им удалось задержать подозреваемого. Им оказался житель соседнего города. Известно, что в отношении 30-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Санкции данной статьи предусматривают до десяти лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей. В настоящее время правоохранители выясняют, где он мог взять орудие преступления.

При этом мобильный телефон у подозреваемого изъяли и вернули законному владельцу

ИСТОЧНИК KP.RU