2019-12-17T15:45:58+03:00
Общество

100 млрд рублей в рамках дальневосточной ипотеки планирует выдать ВТБ

За первые два дня работы по программе банк принял более 400 заявок от клиентов
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ВТБФото: ВТБ
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В рамках дальневосточной ипотеки ВТБ планирует выдать 100 млрд рублей в течение всего срока действия новой программы госсубсидирования для жителей Дальнего Востока.

Так, за первые два дня работы по этой программе банк уже подписал несколько кредитных договоров и принял более 400 заявок от клиентов.

Как рассказали в банке, заемщиками могут стать семьи, приобретающие недвижимость на Дальнем Востоке - возраст обоих супругов – не старше 35 лет, а также одинокие родители с ребенком не старше 18 лет. Льготный кредит доступен на покупку квартиры в новостройке или приобретение уже готового жилья у застройщика на территории Дальневосточного федерального округа.

При этом ставка по новой программе составляет всего 2%, а срок кредитования – до 20 лет. Максимально возможная сумма кредита – 6 млн рублей при минимальном первоначальном взносе 20% от стоимости недвижимости.

Оформить льготную ипотеку можно до 31 декабря 2024 года при условии соответствия параметрам программы. Заявку на участие в новой программе можно подать в офисе ВТБ. Рефинансирование ранее выданных ипотечных кредитов в рамках программы не предусмотрено.

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