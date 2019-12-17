2019-12-17T17:35:56+03:00
Происшествия

У ростовского тракториста украли полмиллиона рублей с помощью СМС

Мошенник представился сотрудником банка
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Злоумышленник узнал нужную ему информацию и ограбил доверчивого тракториста.Злоумышленник узнал нужную ему информацию и ограбил доверчивого тракториста.Фото: EAST NEWS
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Житель Ростовской области, работающий обычным сельским трактористом, доверчиво попался на удочку ушлых интернет-мошенников, которые своими коварными действиями разорили его на сумму в почти полмиллиона рублей.

Криминальная история произошла вечером 5 декабря в поселке Южный Мартыновского района Ростовской области. Мужчине отдыхал после трудового дня, когда ему внезапно позвонил незнакомый человек, который представился сотрудником службы безопасности одного из крупных российских банков.

Злоумышленник взволнованным голосом сообщил трактористу, что с его банковской карты некие люди пытаются снять денежные средства, а затем попросил назвать СМС-коды, после чего молниеносно опустошил счета сельского жителя. Добычей вероломного злодея стали почти 420 тысяч рублей.

- В отношении неустановленного преступника возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ «Кража в крупном размере», предполагающей наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, - сообщил источник в правоохранительных органах.

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«Комсомолке» удалось разговорить афериста, который, представляясь сотрудником службы безопасности банка, облапошивает россиян на миллионы рублей. Разговор получился недолгий, но познавательный. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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