2019-12-17T18:41:54+03:00
Происшествия

В Ростове за получение взятки осудили преподавателя местного вуза

Женщина получила взятку от 16 студентов
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростове осудили преподавателя вузаВ Ростове осудили преподавателя вузаФото: "КП" Архив
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В Ростове-на-Дону осудили преподавателя одного из региональных вузов.

В ходе следствия выяснилось, что в апреле 2019 года преподаватель через посредника получила деньги от 16 студентов. Учащиеся заплатили за хорошие отметки по предмету. После получения денег преподавательница приняла у них зачет, не проверяя знания. В связи с этим в отношении нее было возбуждено уголовное дело.

- Фигурантка внесла в официальные документы и зачетные книжки недостоверную информацию. После этого возбудили уголовное дело, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

Суд постановил выплатить штраф в размере 820 тысяч рублей. Решение суда еще не вступило в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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