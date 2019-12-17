В Ростове за получение взятки осудили преподавателя местного вуза
В Ростове-на-Дону осудили преподавателя одного из региональных вузов.
В ходе следствия выяснилось, что в апреле 2019 года преподаватель через посредника получила деньги от 16 студентов. Учащиеся заплатили за хорошие отметки по предмету. После получения денег преподавательница приняла у них зачет, не проверяя знания. В связи с этим в отношении нее было возбуждено уголовное дело.
- Фигурантка внесла в официальные документы и зачетные книжки недостоверную информацию. После этого возбудили уголовное дело, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.
Суд постановил выплатить штраф в размере 820 тысяч рублей. Решение суда еще не вступило в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU