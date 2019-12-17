2019-12-17T20:27:30+03:00
Общество

Три новых маршрута из Суворовского предложил добавить ростовчанин

Инициатива постепенно набирает голоса
Иван ТИМОФЕЕВ
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Новые маршруты просят запустить жители СуворовскогоНовые маршруты просят запустить жители Суворовского
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Ростовчанин предложил добавить три новых маршрута в два направления.

Автором инициативы, опубликованной на популярном сайте, является Василий Болдырев. Мужчина утверждает, что ему тяжело добираться от микрорайона Суворовского до Александровки и «Меги».

По мнению Василия, нужно создать следующие схемы движения автобусов или маршруток:

- Суворовский - Королёва - Борко - «Северный» рынок - по Белорусской - площадь Чкалова - Сиито - Российская - Щаденко - 40-летия Победы - Александровка;

- Суворовский - Королёва - «Квадро» - «Северный» рынок - «Горизонт» - площадь Ленина - Сельмаш - Пригородный автовокзал - Шолохова - Щаденко - 40-летия Победы - Александровка;

- Суворовский - Королёва - Нижний Темерник - Вятская - Туполева - рынок «Классика» - овощной рынок - «Мега».

Больше всего отдано за маршрут от Суворовского до «Меги». Инициативу поддержали уже четыре человека, еще трое поделились. Для того, чтобы власти рассмотрели предложение, на нем должно быть, как минимум, 500 голосов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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